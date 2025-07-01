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Регион
1 июля, 16:05

Трамп сделал неожиданное заявление о Сумской области

Трамп заявил, что в США очень пристально следят за ситуацией в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно отслеживает события в Сумской области.

«Будем смотреть, что произойдет — мы наблюдаем очень внимательно», — отметил он в беседе с журналистами, комментируя возможное продвижение российских войск в регионе.

Новое продвижение: ВС РФ увеличили зону контроля в Сумской области
Новое продвижение: ВС РФ увеличили зону контроля в Сумской области

Ранее украинский Генштаб сообщил, что в Сумской области фиксируется активизация российских войск: сосредоточено около 50 000 солдат у границы, что указывает на подготовку масштабного наступления. В июне российская армия продвинулась вглубь региона. Под контролем российских подразделений находятся несколько населённых пунктов, включая Владимировку, Новониколаевку и Алексеевку, при этом в Юнаковке продолжаются зачистки. Также отмечается, что российские подразделения вплотную приблизились к городу Сумы, сократив расстояние до 20 километров. Одновременно командование ВСУ начало масштабную передислокацию войск на этом направлении.

Марина Фещенко
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