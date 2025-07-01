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1 июля, 17:32

Место, где рождаются идеи: Национальный центр «Россия» отметил годовщину со дня создания

Национальный центр «Россия» празднует год со дня создания

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Ровно год назад президент Владимир Путин утвердил создание Национального центра «Россия» — масштабного просветительского проекта, который стал местом диалога, творчества и объединения всей страны. Центр, который вырос из выставки «Россия», за год превратился в крупную культурно-просветительскую площадку. Здесь формируется культурный код, рождаются идеи, и каждый может найти свою точку опоры.

Ровно год назад Президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Нам есть, что показать, есть, чем гордиться, но это не всё, важно ещё красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать — это решено», — сказал год назад Путин.

Национальный центр «Россия» зарекомендовал себя как динамично развивающаяся платформа для общения, творчества и инноваций. За короткий срок, всего семь месяцев, здесь было проведено свыше 10 000 экскурсий и организованы сотни мероприятий, в том числе международного уровня. Под руководством генерального директора Натальи Виртуозовой, масштабный проект успешно реализуется благодаря слаженной работе большой команды.

По словам Виртуозовой, цель центра – стать вдохновляющим местом, где люди могут творить, любить, мечтать и, самое главное, испытывать чувство гордости за свою страну, что, по её мнению, является важной потребностью для каждого россиянина.

В НЦ «Россия» открылась площадка «Молодёжь и дети в Пространстве Возможностей»
В НЦ «Россия» открылась площадка «Молодёжь и дети в Пространстве Возможностей»

Недавно Владимир Путин поддержал идею создать в филиалах Национального центра «Россия» специальные площадки для популяризации русского языка. Как сообщалось ранее, филиал центра во Владивостоке должен быть готов к 1 сентября.

Милена Скрипальщикова
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