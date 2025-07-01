Место, где рождаются идеи: Национальный центр «Россия» отметил годовщину со дня создания
Национальный центр «Россия» празднует год со дня создания
Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»
Ровно год назад президент Владимир Путин утвердил создание Национального центра «Россия» — масштабного просветительского проекта, который стал местом диалога, творчества и объединения всей страны. Центр, который вырос из выставки «Россия», за год превратился в крупную культурно-просветительскую площадку. Здесь формируется культурный код, рождаются идеи, и каждый может найти свою точку опоры.
Ровно год назад Президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»
«Нам есть, что показать, есть, чем гордиться, но это не всё, важно ещё красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать — это решено», — сказал год назад Путин.
Национальный центр «Россия» зарекомендовал себя как динамично развивающаяся платформа для общения, творчества и инноваций. За короткий срок, всего семь месяцев, здесь было проведено свыше 10 000 экскурсий и организованы сотни мероприятий, в том числе международного уровня. Под руководством генерального директора Натальи Виртуозовой, масштабный проект успешно реализуется благодаря слаженной работе большой команды.
По словам Виртуозовой, цель центра – стать вдохновляющим местом, где люди могут творить, любить, мечтать и, самое главное, испытывать чувство гордости за свою страну, что, по её мнению, является важной потребностью для каждого россиянина.
Недавно Владимир Путин поддержал идею создать в филиалах Национального центра «Россия» специальные площадки для популяризации русского языка. Как сообщалось ранее, филиал центра во Владивостоке должен быть готов к 1 сентября.