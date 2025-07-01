Россиян призвали к бдительности из-за схемы регистрации иновлияния в Британии
Посольство: Граждане РФ оказались уязвимыми после введения схемы FIRS Лондоном
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Посольство России в Лондоне выразило серьёзную обеспокоенность по поводу уязвимости российских граждан, возникшей после старта в Британии новой схемы регистрации зарубежного влияния. Дипломаты отмечают, что намеренно расплывчатые формулировки инструкций к данной схеме лишь ухудшают и без того напряжённую ситуацию.
«Констатируем, что в особо уязвимом положении после запуска схемы оказываются именно российские граждане и соотечественники. Ситуацию усугубляет преднамеренно размытый характер соответствующих инструкций, опубликованных Хоум-офисом», — отметили в представительстве.
Дипмиссия советует гражданам РФ и соотечественникам проявлять осторожность в ситуациях, способных попасть под действие схемы. Всем рекомендуется получить юридическую консультацию, а также информировать посольство о фактах злоупотребления или необоснованного применения нового законодательства.
Как подчёркивается в заявлении посольства, введение схемы регистрации иностранного влияния — FIRS — расценивается не только как репрессивный и дискриминационный шаг, но и как отступление от основополагающих обязательств Лондона в сфере соблюдения прав человека.
Напомним, что FIRS вступила в силу 1 июля. Россия, наряду с Ираном, подвергается «усиленному» режиму контроля по данной схеме. Схема требует от всех лиц в стране декларировать активность, связанную с иностранными государствами или осуществляемую по их указанию. Нарушения регистрации в FIRS наказываются лишением свободы до пяти лет и/или штрафом. О намерении ввести такие меры в Лондоне сообщили ещё 1 апреля.