Посольство России в Лондоне выразило серьёзную обеспокоенность по поводу уязвимости российских граждан, возникшей после старта в Британии новой схемы регистрации зарубежного влияния. Дипломаты отмечают, что намеренно расплывчатые формулировки инструкций к данной схеме лишь ухудшают и без того напряжённую ситуацию.

«Констатируем, что в особо уязвимом положении после запуска схемы оказываются именно российские граждане и соотечественники. Ситуацию усугубляет преднамеренно размытый характер соответствующих инструкций, опубликованных Хоум-офисом», — отметили в представительстве.

Дипмиссия советует гражданам РФ и соотечественникам проявлять осторожность в ситуациях, способных попасть под действие схемы. Всем рекомендуется получить юридическую консультацию, а также информировать посольство о фактах злоупотребления или необоснованного применения нового законодательства.

Как подчёркивается в заявлении посольства, введение схемы регистрации иностранного влияния — FIRS — расценивается не только как репрессивный и дискриминационный шаг, но и как отступление от основополагающих обязательств Лондона в сфере соблюдения прав человека.