В курском приграничье дрон ВСУ атаковал автомобиль, водитель погиб на месте

В посёлке Глушково Курской области в результате атаки вражеского дрона на гражданский автомобиль погиб 59-летний водитель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн подчеркнул, что обстановка в приграничных зонах остаётся крайне напряжённой и опасной. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок в эти районы и беречь себя.