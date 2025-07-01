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1 июля, 17:18

В курском приграничье дрон ВСУ атаковал автомобиль, водитель погиб на месте

Хинштейн: В Курской области при атаке БПЛА погиб водитель автомобиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В посёлке Глушково Курской области в результате атаки вражеского дрона на гражданский автомобиль погиб 59-летний водитель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн подчеркнул, что обстановка в приграничных зонах остаётся крайне напряжённой и опасной. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок в эти районы и беречь себя.

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Ранее из района населённого пункта Дарьино в Курской области была эвакуирована трофейная немецкая боевая машина — танк Leopard 2A6, который до этого стоял на вооружении ВСУ. По данным Минобороны России, техника была обезврежена ещё зимой благодаря профессиональной работе оператора FPV-дрона из состава Тульских десантников.

Милена Скрипальщикова
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