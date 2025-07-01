Волшебство и смех на берегу Волги: В Старице пройдёт первый фестиваль «Карандаш-фест»

В старинном городе Старица Тверской области 2 августа состоится первый «Карандаш-фест» — фестиваль клоунов, мимов, акробатов и музыкантов. Мероприятие посвящено легендарному клоуну Карандашу, начинавшему свою творческую карьеру именно здесь.

Фестиваль «Карандаш-тест» в Старице Тверской области. Видео © Telegram / Карандаш-фест

«Клоуны и мимы, акробаты и эквилибристы, иллюзионисты и музыканты в живописных пейзажах старинного русского города на Волге — таким будет первый «Карандаш-фест», — рассказали организаторы.

Фестиваль пройдёт на набережной и в парках Старицы, погружая гостей в атмосферу русского балагана в современной интерпретации. Хедлайнерами станут артисты театра «Лицедеи», театров клоунады «Микос» и «Комик-Трест» — победители престижных международных фестивалей. В программе — пантомима, цирковые номера, музыкальные выступления и интерактивные развлечения. Для гостей организуют ярмарку с местными деликатесами, показ культовых мультфильмов «Союзмультфильма» и фотозону, где можно примерить образ великого клоуна. Вход бесплатный, но нужна регистрация.