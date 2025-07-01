Россиянка установила новый рекорд, перетащив зубами трёхтонный автомобиль на 13,5 метра

Спортсменка Людмила Спирина с Сахалина за 41,33 секунды протащила трёхтонный внедорожник на 13,5 метра, удерживая канат зубами. Результат признан официальным и направлен в Международное агентство «Интеррекорд», сообщил Mash на спорте .

Людмила Спирина, вдохновлённая своим наставником, четырёхкратным мировым рекордсменом Евгением Борозной, сумела за 41,33 секунды протащить трёхтонный «Хаммер» на 13,5 метра, удерживая трос только зубами. Подготовка к рекорду заняла полтора года — спортсменка тренировалась в технике захвата каната, рывках и силовых упражнениях.

Пока Людмила Спирина ставит рекорды с «Хаммером» шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь обновил мировой рекорд. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме спортсмен взял высоту 6,28 метра с первой попытки — это уже двенадцатый раз, когда он превосходит собственное достижение. Первый рекорд Дюплантиса был зафиксирован на его родном стадионе в 2020 году.