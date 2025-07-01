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1 июля, 18:28

Россиянка установила новый рекорд, перетащив зубами трёхтонный автомобиль на 13,5 метра

Спортсменка с Сахалина побила рекорд, переместив «Хаммер» зубами на 13,5 метра

Спортсменка Людмила Спирина с Сахалина за 41,33 секунды протащила трёхтонный внедорожник на 13,5 метра, удерживая канат зубами. Результат признан официальным и направлен в Международное агентство «Интеррекорд», сообщил Mash на спорте.

Спортсменка с Сахалина побила мировой рекорд, протащив трёхтонный «хаммер» с помощью каната, который удерживала зубами. Видео © Telegram / Mash на спорте

Людмила Спирина, вдохновлённая своим наставником, четырёхкратным мировым рекордсменом Евгением Борозной, сумела за 41,33 секунды протащить трёхтонный «Хаммер» на 13,5 метра, удерживая трос только зубами. Подготовка к рекорду заняла полтора года — спортсменка тренировалась в технике захвата каната, рывках и силовых упражнениях.

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Пока Людмила Спирина ставит рекорды с «Хаммером» шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь обновил мировой рекорд. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме спортсмен взял высоту 6,28 метра с первой попытки — это уже двенадцатый раз, когда он превосходит собственное достижение. Первый рекорд Дюплантиса был зафиксирован на его родном стадионе в 2020 году.

Обложка © Telegram / Mash на спорте

Милена Скрипальщикова
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