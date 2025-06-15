Шведский прыгун с шестом Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь обновил мировой рекорд. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме он взял высоту 6,28 метра с первой попытки. Это уже 12-й раз, когда спортсмен преодолевает собственный мировой рекорд. Впервые он сделал это на родном стадионе в 2020 году.

Арман Дюплантис в 12-й раз обновил мировой рекорд. Видео © X / media sport

В последний раз Дюплантис обновил рекорд 28 февраля во Франции, преодолев 6,27 метра. В прошлом году, на летних Олимпийских играх 2024, он установил рекорд, взяв высоту 6,25 метра с третьей попытки. Этот результат превзошёл его предыдущее достижение в 6,24 метра, установленное на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне.