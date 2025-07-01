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1 июля, 18:57

Российская шахматистка-чемпионка решила испытать свои силы в мужском турнире

ФИДЕ: Горячкина примет участие в мужском турнире Grand Swiss-2025

Александра Горячкина. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Горячкина. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Российский гроссмейстер Александра Горячкина решила отказаться от участия в женском турнире Grand Swiss 2025 и подала заявку на мужской. Информацию подтвердили на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

Спортсменка подала запрос на участие по уайлд-кард, выбрав мужскую сетку вместо женской. Турниры пройдут одновременно — с 3 по 16 сентября в Самарканде. По их итогам два лучших игрока в каждой категории получат путёвки в турниры претендентов 2026 года.

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Ранее Александра Горячкина уверенно проявила себя в женской серии Гран-при ФИДЕ. На третьем этапе в Монако она заняла первое место, набрав 5,5 очка из девяти возможных. До этого спортсменка уже одержала победу на этапе в Шымкенте.

Милена Скрипальщикова
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