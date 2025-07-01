Российская шахматистка-чемпионка решила испытать свои силы в мужском турнире
ФИДЕ: Горячкина примет участие в мужском турнире Grand Swiss-2025
Александра Горячкина. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Российский гроссмейстер Александра Горячкина решила отказаться от участия в женском турнире Grand Swiss 2025 и подала заявку на мужской. Информацию подтвердили на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
Спортсменка подала запрос на участие по уайлд-кард, выбрав мужскую сетку вместо женской. Турниры пройдут одновременно — с 3 по 16 сентября в Самарканде. По их итогам два лучших игрока в каждой категории получат путёвки в турниры претендентов 2026 года.
Ранее Александра Горячкина уверенно проявила себя в женской серии Гран-при ФИДЕ. На третьем этапе в Монако она заняла первое место, набрав 5,5 очка из девяти возможных. До этого спортсменка уже одержала победу на этапе в Шымкенте.