Манёвры ВМФ РФ на Камчатке расценили как чёткий сигнал для Японии

Москва ясно дала понять Токио: провокации у дальневосточных границ не останутся без внимания. Как пишет китайское издание Sohu, действия российских военных стали недвусмысленным предупреждением — в Тихом океане не будет ситуации, при которой одна сторона диктует условия.

«Это чёткий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям», — говорится в публикации.

На Камчатке прошли масштабные манёвры, в ходе которых части Тихоокеанского флота отрабатывали взаимодействие в случае удара по главной базе во Владивостоке. Сценарий был построен таким образом, чтобы даже при потере основных пунктов флот сохранял способность к ответному действию.

Поводом для обострения стала недавняя активность японской армии. 24 июня силы самообороны впервые провели учения с использованием противокорабельных ракет «Тип 88», пуски прошли на острове Хоккайдо. Об этом сообщила телекомпания Hokkaido Broadcasting. Некоторые общественные организации внутри Японии осудили эти действия, назвав их провокационными.