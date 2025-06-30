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30 июня, 00:49

Вдова Акиэ Абэ рассказала, что беседовала с Путиным и Трампом благодаря мужу

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

В Токио состоялась встреча, приуроченная к третьей годовщине убийства бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ. Супруга экс-премьера Акиэ, выступая перед собравшимися, отметила особую роль мужа в дипломатических контактах Японии. По её словам, благодаря супругу ей довелось вести беседы с президентом России Владимиром Путиным, а также с американским лидером Дональдом Трампом.

«Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным и с президентом Трампом с супругой, я глубоко чувствую, что ему доверяли многие лидеры», — заявила Абэ.

Слово взял и нынешний премьер-министр Сигэру Исиба, который напомнил о значимости фигуры Абэ не только в политике Японии, но и на международной арене. Он рассказал, что президент США неизменно вспоминал Абэ во время разговоров — как личных, так и по телефону.

Исиба охарактеризовал вклад экс-премьера как масштабный и многоуровневый, охватывающий внутреннюю политику, внешние связи и стратегические инициативы. Он выразил намерение продолжить начатое Абэ, подчеркнув, что его идеи остаются актуальными для страны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Хотя об этом раструбили японские газеты, правительство Японии от комментариев решило воздержаться. Политолог предположил, что Абэ могла выступить «общественным дипломатом», пытаясь навести мосты между странами.

Тимур Хингеев
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