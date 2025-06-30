Вдова Акиэ Абэ рассказала, что беседовала с Путиным и Трампом благодаря мужу

В Токио состоялась встреча, приуроченная к третьей годовщине убийства бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ. Супруга экс-премьера Акиэ, выступая перед собравшимися, отметила особую роль мужа в дипломатических контактах Японии. По её словам, благодаря супругу ей довелось вести беседы с президентом России Владимиром Путиным, а также с американским лидером Дональдом Трампом.

«Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным и с президентом Трампом с супругой, я глубоко чувствую, что ему доверяли многие лидеры», — заявила Абэ.

Слово взял и нынешний премьер-министр Сигэру Исиба, который напомнил о значимости фигуры Абэ не только в политике Японии, но и на международной арене. Он рассказал, что президент США неизменно вспоминал Абэ во время разговоров — как личных, так и по телефону.