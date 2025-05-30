Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в двух японских газетах

«Асахи» озаглавило публикацию «Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: «не забывая Абэ». Видео вышло в топ, несмотря на приближающуюся ночь в Японии. Аналогичная ситуация сложилась и на сайте газеты « Иомиури », где размещено видео самой встречи и поездки Акиэ Абэ к Большому театру на автомобиле Aurus. Вот уже на протяжении более десяти часов оно занимает лидирующее место.

Напомним, 8 июля 2022 года в японском городе Нара во время предвыборной речи на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло покушение. Злоумышленник выстрелил в политика, ранив его в грудь. Несмотря на срочную госпитализацию и попытки врачей остановить кровотечение, Абэ скончался в тот же день. Нападавшим оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, бывший военнослужащий морских сил самообороны Японии. Его задержали на месте преступления. Во время допросов он сначала признался, что намеренно хотел убить Абэ, но позже заявил, что изначально планировал нападение на другого человека. 12 июля прошли частные похороны политика, после чего его тело кремировали. В январе следующего года суд признал Ямагами вменяемым, и ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.