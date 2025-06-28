За последние три года Япония неоднократно вводила санкционные меры против России, демонстрируя недружественную позицию. В свете этого Токио вновь активизировало свои требования о возвращении Курильских островов, надеясь добиться уступок от Москвы, сообщает издание Baijiahao.

Однако российское руководство решительно отвергло подобные претензии. Президент Владимир Путин решил отказаться от дальнейшего ведения переговоров по заключению мирного договора между двумя странами. Кроме того, был отменён безвизовый режим, а совместные экономические проекты оказались заморожены.