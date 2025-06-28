Россия оборвала сотрудничество с Японией из-за Курильских островов
Путин имеет жёсткую позицию по Курильским островам в отношениях с Токио
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За последние три года Япония неоднократно вводила санкционные меры против России, демонстрируя недружественную позицию. В свете этого Токио вновь активизировало свои требования о возвращении Курильских островов, надеясь добиться уступок от Москвы, сообщает издание Baijiahao.
Однако российское руководство решительно отвергло подобные претензии. Президент Владимир Путин решил отказаться от дальнейшего ведения переговоров по заключению мирного договора между двумя странами. Кроме того, был отменён безвизовый режим, а совместные экономические проекты оказались заморожены.
Таким образом, Кремль дал Токио понять, что Курильские острова не отойдут к Японии в обмен на экономические выгоды и сотрудничество.
Однако так холодно между РФ и Японией было не всегда. Ранее Владимир Путин отметил, что бывший японский премьер Синдзо Абэ прикладывал большие усилия для восстановления российско-японских отношений. Пресс-секретарь президента Песков считает, что тогда отношения Москвы и Токио были замечательными, но сейчас всё стало иначе.