Учительницу английского языка задавил бульдозер на пляже в Италии

Трагический инцидент произошёл на пляже Пинарелла-ди-Червия в Италии, где туристка погибла под колёсами бульдозера. Об этом сообщает издание The Sun.

Элиса Спадавеккья, 66-летняя учительница английского языка, собирала ракушки на пляже. В это время 54-летний водитель бульдозера Лерри Гноли направил транспортное средство прямо на женщину и задавил её. По данным издания, мужчина не заметил Элису. Начато расследование обстоятельств произошедшего.