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1 июля, 19:41

Учительницу английского языка задавил бульдозер на пляже в Италии

The Sun: На пляже в Италии туристку насмерть задавил бульдозер

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Трагический инцидент произошёл на пляже Пинарелла-ди-Червия в Италии, где туристка погибла под колёсами бульдозера. Об этом сообщает издание The Sun.

Элиса Спадавеккья, 66-летняя учительница английского языка, собирала ракушки на пляже. В это время 54-летний водитель бульдозера Лерри Гноли направил транспортное средство прямо на женщину и задавил её. По данным издания, мужчина не заметил Элису. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

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А в прошлом месяце в египетском Шарм-эш-Шейхе во время купания в специально обозначенной зоне на женщину наехал катер. Сообщается, что катер буксировал надувной аттракцион, и водитель, вероятно, не справился с управлением. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Антон Голыбин
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