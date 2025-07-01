Суд в Баку арестовал на четыре месяца всех восьмерых россиян
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Сабаильский районный суд Баку постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых задержанных в азербайджанской столице россиян. Данную информацию сообщило агентство АПА.
Согласно данным издания, задержанные россияне подозреваются в организации транзита наркотиков из Ирана, их онлайн-сбыте, а также в кибермошенничестве.
Ранее суд в Баку арестовал четверых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана. На опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах видно, что задержанные были избиты. У некоторых зафиксированы гематомы, синяки и следы крови.