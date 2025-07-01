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1 июля, 19:49

Суд в Баку арестовал на четыре месяца всех восьмерых россиян

Обложка © Telegram / Media.Az

Обложка © Telegram / Media.Az

Сабаильский районный суд Баку постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых задержанных в азербайджанской столице россиян. Данную информацию сообщило агентство АПА.

Согласно данным издания, задержанные россияне подозреваются в организации транзита наркотиков из Ирана, их онлайн-сбыте, а также в кибермошенничестве.

Суд в Баку арестовал главу Sputnik Азербайджан и шеф-редактора
Суд в Баку арестовал главу Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Ранее суд в Баку арестовал четверых россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана. На опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах видно, что задержанные были избиты. У некоторых зафиксированы гематомы, синяки и следы крови.

Алена Пенчугина
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