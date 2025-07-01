Суд в Баку арестовал на четыре месяца всех восьмерых россиян

Сабаильский районный суд Баку постановил заключить под стражу на четыре месяца всех восьмерых задержанных в азербайджанской столице россиян. Данную информацию сообщило агентство АПА.

Согласно данным издания, задержанные россияне подозреваются в организации транзита наркотиков из Ирана, их онлайн-сбыте, а также в кибермошенничестве.