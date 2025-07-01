В городе Льгов в результате атаки украинских беспилотников загорелся жилой дом
Хинштейн: ВСУ атаковали город Льгов, произошло возгорание одноэтажного дома
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области. В результате атаки беспилотников загорелся одноэтажный 3-квартирный дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«К счастью, обошлось без пострадавших! На месте происшествия работают пожарные расчёты и все оперативные службы. По моему поручению там же находится глава города», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в курском приграничье дрон ВСУ атаковал автомобиль. В посёлке Глушково Курской области в результате атаки дрона погиб 59-летний водитель. Обстановка в приграничных зонах остаётся крайне напряжённой и опасной.