Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 21:20

Польша и Прибалтика готовятся к войне с Россией

РИА «Новости»: Пять соседних с РФ стран намерены выйти из Оттавской конвенции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Польша и Прибалтика усиливают границы и выходят из международных договоров, готовясь к возможному конфликту с Россией. В Литве прогнозируют угрозу столкновения к 2028 году, выделяя сотни миллионов на оборону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейм Польши, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия решили выйти из Оттавской конвенции. Прибалтика активно готовится к обороне: планируются минные поля и тысячи бункеров. Литва выделила 800 миллионов евро, Польша инвестирует $2,5 млрд в программу «Восточный щит» для укрепления границы.

Прибалтика и Польша наращивают и военно-морские силы: Латвия и Литва закупают ракетные катера, Польша — подлодки. Оборонные бюджеты растут: в 2024 году Варшава выделит $45 млрд на армию, которую расширят до 500 тысяч военных.

Балтийские тигры всем скопом отказались от запрета на противопехотные мины
Балтийские тигры всем скопом отказались от запрета на противопехотные мины

Ране главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об отказе от противопехотных мин. Оттавская конвенция — международное соглашение, вступившее в силу в 1999 году, устанавливает глобальный запрет на противопехотные мины. Данным договором запрещено использование, производство, хранение и передача подобных мин. Кроме того, он также требует от стран-участниц уничтожения их запасов.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Финляндия
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar