Польша и Прибалтика готовятся к войне с Россией

Польша и Прибалтика усиливают границы и выходят из международных договоров, готовясь к возможному конфликту с Россией. В Литве прогнозируют угрозу столкновения к 2028 году, выделяя сотни миллионов на оборону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейм Польши, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия решили выйти из Оттавской конвенции. Прибалтика активно готовится к обороне: планируются минные поля и тысячи бункеров. Литва выделила 800 миллионов евро, Польша инвестирует $2,5 млрд в программу «Восточный щит» для укрепления границы.

Прибалтика и Польша наращивают и военно-морские силы: Латвия и Литва закупают ракетные катера, Польша — подлодки. Оборонные бюджеты растут: в 2024 году Варшава выделит $45 млрд на армию, которую расширят до 500 тысяч военных.