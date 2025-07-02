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2 июля, 01:17

Россиянам сообщили о грядущем снижении ставок по вкладам

Аналитик Замалеева порекомендовала не затягивать с размещением денег на вкладах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Процентные ставки по вкладам в банках начали падать — это связано с тем, что Центробанк снизил ключевую ставку. Эксперт из Банки.ру Гаянэ Замалеева рассказала агентству «Прайм», что у тех, кто хочет вложить деньги с выгодой, остаётся немного времени.

Если инфляция продолжит замедляться, Центральный банк России планирует снизить ставку до 17-18% к концу года. Тогда и остальные банки тоже уменьшат проценты по депозитам.

«Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Поэтому даже нынешние условия вскоре будут выглядеть весьма привлекательными», — считает аналитик.

Чтобы не потерять доход, она советует разбить деньги на несколько вкладов с разными сроками (3, 6 и 12 месяцев). Так можно сохранить прибыль и при этом иметь возможность быстро получить часть средств, если ставки поменяются.

Кроме того, стоит обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета и облигации федерального займа. Эти инструменты с фиксированной доходностью особенно подходят, если планируете вложения на год и дольше — они считаются более надёжными вариантами.

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Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что на июльском заседании регулятор может рассмотреть возможность понижения ключевой ставки. По его словам, решение будет принято в случае, если показатели подтвердят устойчивое снижение инфляции до целевого уровня 4% к 2026 году.

Тимур Хингеев
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