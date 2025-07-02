В Приморье вскрылась схема многомиллионного хищения в больнице

В Приморском крае правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность медицинских работников, связанную с незаконным получением доходов. Выяснилось, что сотрудники за четыре года незаконно получили от государства 46 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

Главный бухгалтер медучреждения, 64-летняя жительница Надеждинского района, разработала схему незаконного обогащения. Семь сотрудников получали необоснованно завышенную заработную плату. Часть средств они оставляли себе, а часть отдавали бухгалтеру в личное пользование.

«Участники группы были уволены из медучреждения и стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом», — уточнили в ведомстве.

Следствие провело обыски, изъяло технику и банковские карты, на которые приходили деньги. Арестованы ноутбуки, смартфоны, допрошены участники дела. Решения суда задержанные будут ждать, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.