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2 июля, 01:08

В Приморье вскрылась схема многомиллионного хищения в больнице

УМВД: В Приморье сотрудники медучреждения похитили 46 млн рублей за четыре года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

В Приморском крае правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность медицинских работников, связанную с незаконным получением доходов. Выяснилось, что сотрудники за четыре года незаконно получили от государства 46 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

Главный бухгалтер медучреждения, 64-летняя жительница Надеждинского района, разработала схему незаконного обогащения. Семь сотрудников получали необоснованно завышенную заработную плату. Часть средств они оставляли себе, а часть отдавали бухгалтеру в личное пользование.

«Участники группы были уволены из медучреждения и стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом», — уточнили в ведомстве.

Следствие провело обыски, изъяло технику и банковские карты, на которые приходили деньги. Арестованы ноутбуки, смартфоны, допрошены участники дела. Решения суда задержанные будут ждать, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Алена Пенчугина
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