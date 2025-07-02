Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в очередной после Киева военный полигон
Лукашенко: Желание Польши снова исчезнуть с карты мира — это её выбор
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что политика Польши и стран Прибалтики может поставить под вопрос их государственный суверенитет. Он заявил, что желание Польши и Прибалтики снова исчезнуть с карты мира — это их выбор. Об этом сообщает БелТА.
«Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, «гитлеровского Евросоюза». Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон», — уверен президент Белоруссии.
Лукашенко добавил, что в другом статусе ближайшие Белоруссии соседи абсолютно не интересны Западу.
Ранее Life.ru сообщал, что пять соседних с Россией стран намерены выйти из Оттавской конвенции. Речь идёт о Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Прибалтика активно готовится к обороне: планируются минные поля и тысячи бункеров. Литва выделила 800 миллионов евро, Польша инвестирует $2,5 млрд в программу «Восточный щит» для укрепления границы.