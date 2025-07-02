Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 02:29

Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в очередной после Киева военный полигон

Лукашенко: Желание Польши снова исчезнуть с карты мира — это её выбор

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что политика Польши и стран Прибалтики может поставить под вопрос их государственный суверенитет. Он заявил, что желание Польши и Прибалтики снова исчезнуть с карты мира — это их выбор. Об этом сообщает БелТА.

«Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, «гитлеровского Евросоюза». Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон», — уверен президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в другом статусе ближайшие Белоруссии соседи абсолютно не интересны Западу.

«Не разучились работать»: Лукашенко заявил, что на переговорах с США не было игры в поддавки
«Не разучились работать»: Лукашенко заявил, что на переговорах с США не было игры в поддавки

Ранее Life.ru сообщал, что пять соседних с Россией стран намерены выйти из Оттавской конвенции. Речь идёт о Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Прибалтика активно готовится к обороне: планируются минные поля и тысячи бункеров. Литва выделила 800 миллионов евро, Польша инвестирует $2,5 млрд в программу «Восточный щит» для укрепления границы.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Прибалтика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar