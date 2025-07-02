Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в очередной после Киева военный полигон

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что политика Польши и стран Прибалтики может поставить под вопрос их государственный суверенитет. Он заявил, что желание Польши и Прибалтики снова исчезнуть с карты мира — это их выбор. Об этом сообщает БелТА.

«Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, «гитлеровского Евросоюза». Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон», — уверен президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в другом статусе ближайшие Белоруссии соседи абсолютно не интересны Западу.