Крупнейшая авиакомпания Австралии подверглась атаке хакеров
Qantas заявила о серьёзной кибератаке и возможной утечке данных клиентов
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Австралийская авиакомпания Qantas сообщила о масштабной кибератаке, в результате которой мог произойти несанкционированный доступ к данным клиентов. Компания ведёт расследование обстоятельств инцидента.
«В понедельник мы обнаружили необычную активность на сторонней платформе, используемой контакт-центром авиакомпании Qantas. Затем мы предприняли немедленные шаги и взяли систему под контроль. <...> У шести миллионов клиентов есть служебные записи на этой платформе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Расследование продолжается. В ходе первоначального рассмотрения было подтверждено, что украденные данные включают имена, электронные адреса, телефонные номера и даты рождения некоторых клиентов.
В Qantas подчеркнули, что основные системы авиакомпании не пострадали. Утверждается, что утечка не затронула данные кредитных карт, финансовую информацию и паспортные данные.
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