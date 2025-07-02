Крупнейшая авиакомпания Австралии подверглась атаке хакеров

Австралийская авиакомпания Qantas сообщила о масштабной кибератаке, в результате которой мог произойти несанкционированный доступ к данным клиентов. Компания ведёт расследование обстоятельств инцидента.

«В понедельник мы обнаружили необычную активность на сторонней платформе, используемой контакт-центром авиакомпании Qantas. Затем мы предприняли немедленные шаги и взяли систему под контроль. <...> У шести миллионов клиентов есть служебные записи на этой платформе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Расследование продолжается. В ходе первоначального рассмотрения было подтверждено, что украденные данные включают имена, электронные адреса, телефонные номера и даты рождения некоторых клиентов.

В Qantas подчеркнули, что основные системы авиакомпании не пострадали. Утверждается, что утечка не затронула данные кредитных карт, финансовую информацию и паспортные данные.