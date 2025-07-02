Компания Lego направила в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков
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Компания Lego, приостановившая экспорт игрушек в Россию, обратилась в Роспатент с несколькими заявками на регистрацию своих товарных знаков. Об этом стало известно из анализа данных ведомства, проведённого РИА «Новости».
Все обращения были поданы в июне 2025 года от имени «Лего Холдинг». В документах отмечено намерение оформить права на образовательные программы, а также на ассортимент продукции, включающий конструкторы, игрушки, книги и настольные игры.
Эксперт по патентному праву, руководитель компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что такие заявки связаны с защитой фирменного стиля. По её словам, российское законодательство не препятствует регистрации товарных знаков фирм, временно прекративших деятельность на территории страны, поэтому вероятность одобрения достаточно высока.
Ранее российские предприниматели устроили борьбу вокруг товарного знака «Лабубу». Более десятка компаний по всей стране поспешили зарегистрировать это название в Роспатенте. Пока право на бренд удалось оформить лишь одной фирме из Казани — микрофинансовой организации.