Компания Lego направила в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков

Компания Lego, приостановившая экспорт игрушек в Россию, обратилась в Роспатент с несколькими заявками на регистрацию своих товарных знаков. Об этом стало известно из анализа данных ведомства, проведённого РИА «Новости».

Все обращения были поданы в июне 2025 года от имени «Лего Холдинг». В документах отмечено намерение оформить права на образовательные программы, а также на ассортимент продукции, включающий конструкторы, игрушки, книги и настольные игры.

Эксперт по патентному праву, руководитель компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что такие заявки связаны с защитой фирменного стиля. По её словам, российское законодательство не препятствует регистрации товарных знаков фирм, временно прекративших деятельность на территории страны, поэтому вероятность одобрения достаточно высока.