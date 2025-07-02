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2 июля, 04:54

Компания Lego направила в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orlov Alexsandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orlov Alexsandr

Компания Lego, приостановившая экспорт игрушек в Россию, обратилась в Роспатент с несколькими заявками на регистрацию своих товарных знаков. Об этом стало известно из анализа данных ведомства, проведённого РИА «Новости».

Все обращения были поданы в июне 2025 года от имени «Лего Холдинг». В документах отмечено намерение оформить права на образовательные программы, а также на ассортимент продукции, включающий конструкторы, игрушки, книги и настольные игры.

Эксперт по патентному праву, руководитель компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что такие заявки связаны с защитой фирменного стиля. По её словам, российское законодательство не препятствует регистрации товарных знаков фирм, временно прекративших деятельность на территории страны, поэтому вероятность одобрения достаточно высока.

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Ранее российские предприниматели устроили борьбу вокруг товарного знака «Лабубу». Более десятка компаний по всей стране поспешили зарегистрировать это название в Роспатенте. Пока право на бренд удалось оформить лишь одной фирме из Казани — микрофинансовой организации.

Тимур Хингеев
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