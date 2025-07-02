ФАС возбудила 21 дело против «Светофора»

Также нарушения были обнаружены в Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях. ФАС обеспокоена требованиями сети о постоплате, возложении расходов на утилизацию нереализованного товара на поставщиков и другими нарушениями.

«По итогам проведённых внеплановых выездных проверок в отношении юрлиц и ИП, осуществляющих торговую деятельность под маркой «Светофор», выявлено более 2,5 тысячи нарушений, выдано около 280 предписаний об их устранении, составлено более 1 тысячи протоколов и вынесено почти 1 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности», — заявили представители Россельхознадзора, которые также проверили сеть «Светофор» и магазины «Маяк».