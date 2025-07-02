ФАС возбудила 21 дело против «Светофора»
ФАС возбудила 21 дело против логистических центров «Светофора» в 14 регионах РФ
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала 21 дело против логистических центров сети «Светофор», сообщает газета «Известия». Проверки выявили кабальные условия для поставщиков в 14 регионах России, включая Якутию, Татарстан и Краснодарский край.
Также нарушения были обнаружены в Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях. ФАС обеспокоена требованиями сети о постоплате, возложении расходов на утилизацию нереализованного товара на поставщиков и другими нарушениями.
«По итогам проведённых внеплановых выездных проверок в отношении юрлиц и ИП, осуществляющих торговую деятельность под маркой «Светофор», выявлено более 2,5 тысячи нарушений, выдано около 280 предписаний об их устранении, составлено более 1 тысячи протоколов и вынесено почти 1 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности», — заявили представители Россельхознадзора, которые также проверили сеть «Светофор» и магазины «Маяк».
В феврале Роспотребнадзор временно закрыл свыше 50 магазинов «Светофор» и конфисковал более 5,7 тысячи партий продукции, признанной небезопасной. Нарушения выявили в 65% ассортимента сети. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зафиксировал в работе «Светофора» 34 миллиона случаев несоблюдения установленных требований.