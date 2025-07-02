Пентагон потратит 3 миллиарда долларов на системы ПРО
Пентагон заключил контракт с LM RMS на 3 миллиарда долларов для разработки ПРО
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Министерство обороны США объявило о заключении контракта с Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) на сумму около 3 миллиардов долларов. Предметом соглашения является разработка передовых компьютерных систем для противоракетной обороны Aegis.
«Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS), Мурстаун, штат Нью-Джерси, получает эксклюзивный 10-летний контракт типа «бессрочная поставка/неопределённое количество» с предельным значением в 2 968 000 000 долларов», — говорится в заявлении военного ведомства.
Согласно условиям контракта, LM RMS займётся исследованиями, разработкой концепций и созданием программного обеспечения для модернизации всех аспектов системы защиты от баллистических ракет, включая планирование, обнаружение целей, управление, перехват и оценку результатов, в соответствии с государственными требованиями.
Действие контракта охватывает период с июля 2025 года по июнь 2035 года. Основные работы будут проводиться в городе Мурстаун, штат Нью-Джерси.
Ранее сообщалось, что США собираются потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 году на создание нового истребителя шестого поколения F-47. Кроме того, планируется сократить объёмы закупок истребителей пятого поколения F-35. Вместо 74 самолётов в 2026 году будет приобретено только 47