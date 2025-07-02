Пентагон потратит 3 миллиарда долларов на системы ПРО

Министерство обороны США объявило о заключении контракта с Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) на сумму около 3 миллиардов долларов. Предметом соглашения является разработка передовых компьютерных систем для противоракетной обороны Aegis.

«Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS), Мурстаун, штат Нью-Джерси, получает эксклюзивный 10-летний контракт типа «бессрочная поставка/неопределённое количество» с предельным значением в 2 968 000 000 долларов», — говорится в заявлении военного ведомства.

Согласно условиям контракта, LM RMS займётся исследованиями, разработкой концепций и созданием программного обеспечения для модернизации всех аспектов системы защиты от баллистических ракет, включая планирование, обнаружение целей, управление, перехват и оценку результатов, в соответствии с государственными требованиями.

Действие контракта охватывает период с июля 2025 года по июнь 2035 года. Основные работы будут проводиться в городе Мурстаун, штат Нью-Джерси.