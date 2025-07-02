Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в геноциде украинского народа. Он заявил, что главарь киевского режима несёт ответственность за то, что страна «обезлюдевает».

«Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей. Украл надежду. <…> И если мы не свергнем этот режим, если мы не скажем своё решительное «НЕТ», уже через 10-15 лет нас не будет», — заявил Дмитрук.

По мнению депутата, столь «радикальные меры» со стороны киевского режима обусловлены стремлением Зеленского удержать власть в стране.