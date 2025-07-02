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2 июля, 06:04

«Украл надежду»: В Раде предрекли полный крах Украины через 10 лет из-за Зеленского

Депутат Верховной Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в геноциде украинского народа. Он заявил, что главарь киевского режима несёт ответственность за то, что страна «обезлюдевает».

«Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей. Украл надежду. <…> И если мы не свергнем этот режим, если мы не скажем своё решительное «НЕТ», уже через 10-15 лет нас не будет», — заявил Дмитрук.

По мнению депутата, столь «радикальные меры» со стороны киевского режима обусловлены стремлением Зеленского удержать власть в стране.

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Ранее Владимира Зеленского жёстко осудили в США, его упрекнули в отказе проводить выборы. Экс-комику напомнили, что в 1864 году Авраам Линкольн провёл голосование, несмотря на ожесточённые сражения и кровопролитие. Президент Америки осознавал риски проигрыша, но считал необходимым сохранить легитимность власти через избирательный процесс.

Наталья Афонина
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