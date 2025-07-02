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2 июля, 06:29

В Свердловской области уволили медсестру, спасавшую раненых бойцов в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Свердловской области медсестру уволили с должности по причине достижения предельного возраста. Ирина Рыжкова оказывала медицинскую помощь раненым военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции, сообщает URA.RU.

В 2022 году Рыжкова последовала за своим товарищем и отправилась в зону боевых действий, где проработала, не зная ни выходных, ни нерабочего времени. Связь с дочерью, оставшейся дома, удалось установить лишь спустя три месяца. Она вспоминает, что раненых доставляли разными способами, порой даже на руках.

Вернувшись в 2024 году, Ирина снова устроилась в больницу Свердловской области, где начала свою карьеру ещё в 1996 году. Со службы медсестру уволили в прошлом году.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская сторона целенаправленно наносит удары по раненым российским бойцам и оказывающих им помощь врачам. Противник атакует медиков при помощи FPV-дронов.

Наталья Афонина
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