В Свердловской области уволили медсестру, спасавшую раненых бойцов в зоне СВО

В Свердловской области медсестру уволили с должности по причине достижения предельного возраста. Ирина Рыжкова оказывала медицинскую помощь раненым военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции, сообщает URA.RU.

В 2022 году Рыжкова последовала за своим товарищем и отправилась в зону боевых действий, где проработала, не зная ни выходных, ни нерабочего времени. Связь с дочерью, оставшейся дома, удалось установить лишь спустя три месяца. Она вспоминает, что раненых доставляли разными способами, порой даже на руках.

Вернувшись в 2024 году, Ирина снова устроилась в больницу Свердловской области, где начала свою карьеру ещё в 1996 году. Со службы медсестру уволили в прошлом году.