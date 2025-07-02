Американцев лишат гражданства

Минюст США хочет лишать гражданства лиц, получивших его ранее, если они окажутся замешаны в определённых преступлениях. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на внутреннюю записку заместителя генерального прокурора Бретта Шумейта от 11 июня.

В документе предусматривается предоставление прокурорам широких полномочий самостоятельно определять, когда следует инициировать процесс денатурализации, ориентируясь на приоритеты текущей политики администрации.

«Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые «представляют потенциальную угрозу национальной безопасности», — сказано в тексте.

Кроме того, записка рекомендует в ряде случаев добиваться лишения гражданства от тех, кто причастен к пыткам, военным преступлениям, торговле людьми и серьёзным нарушениям прав человека.