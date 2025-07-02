Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 07:04

Американцев лишат гражданства

ABC: Минюст США будет запускать процедуру денатурализации за ряд преступлений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domingo Saez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domingo Saez

Минюст США хочет лишать гражданства лиц, получивших его ранее, если они окажутся замешаны в определённых преступлениях. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на внутреннюю записку заместителя генерального прокурора Бретта Шумейта от 11 июня.

В документе предусматривается предоставление прокурорам широких полномочий самостоятельно определять, когда следует инициировать процесс денатурализации, ориентируясь на приоритеты текущей политики администрации.

«Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые «представляют потенциальную угрозу национальной безопасности», — сказано в тексте.

Кроме того, записка рекомендует в ряде случаев добиваться лишения гражданства от тех, кто причастен к пыткам, военным преступлениям, торговле людьми и серьёзным нарушениям прав человека.

«Так заманчиво»: Маск ответил Трампу после слов о депортации
«Так заманчиво»: Маск ответил Трампу после слов о депортации

Ранее ФБР арестовало сотрудника Пентагона, который в обмен на гражданство передавал секретные документы представителю одной из стран. 28-летний IT-специалист был недоволен нынешней политикой США, их президентом и общим курсом страны.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar