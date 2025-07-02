Американцев лишат гражданства
ABC: Минюст США будет запускать процедуру денатурализации за ряд преступлений
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Минюст США хочет лишать гражданства лиц, получивших его ранее, если они окажутся замешаны в определённых преступлениях. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на внутреннюю записку заместителя генерального прокурора Бретта Шумейта от 11 июня.
В документе предусматривается предоставление прокурорам широких полномочий самостоятельно определять, когда следует инициировать процесс денатурализации, ориентируясь на приоритеты текущей политики администрации.
«Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые «представляют потенциальную угрозу национальной безопасности», — сказано в тексте.
Кроме того, записка рекомендует в ряде случаев добиваться лишения гражданства от тех, кто причастен к пыткам, военным преступлениям, торговле людьми и серьёзным нарушениям прав человека.
Ранее ФБР арестовало сотрудника Пентагона, который в обмен на гражданство передавал секретные документы представителю одной из стран. 28-летний IT-специалист был недоволен нынешней политикой США, их президентом и общим курсом страны.