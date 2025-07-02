Алиханов: В РФ прорабатывают 20 проектов по редким и редкоземельным металлам
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Российские власти вместе с инвесторами работают над около 20 проектами в сфере редкоземельных металлов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«В интересах металлургии и сегмента спецсплавов ведем работу по 24 продуктовым цепочкам редких и редкоземельных металлов», — сказал министр в Совете Федерации.
Алиханов добавил, что специалисты составили долгосрочные балансы спроса и предложения по всем оборонным и гражданским отраслям. С учетом этого прорабатывается порядка 20 проектов в сотрудничестве с заинтересованными инвесторами. К 2030 году планируется увеличить производство редкоземельных металлов в России в семь раз.
Всего два месторождения на территории России обладают потенциалом полностью удовлетворить мировой спрос на редкоземельные металлы, заявили ранее в Роснедрах. Там пояснили, что значительная часть российских подтверждённых запасов редкозёмов — 11 миллионов тонн из общего объёма в 28,5 миллиона тонн — сосредоточена на Ловозерском месторождении в Мурманской области и Томторском в Республике Саха (Якутия).