Алиханов: В РФ прорабатывают 20 проектов по редким и редкоземельным металлам

Российские власти вместе с инвесторами работают над около 20 проектами в сфере редкоземельных металлов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«В интересах металлургии и сегмента спецсплавов ведем работу по 24 продуктовым цепочкам редких и редкоземельных металлов», — сказал министр в Совете Федерации.

Алиханов добавил, что специалисты составили долгосрочные балансы спроса и предложения по всем оборонным и гражданским отраслям. С учетом этого прорабатывается порядка 20 проектов в сотрудничестве с заинтересованными инвесторами. К 2030 году планируется увеличить производство редкоземельных металлов в России в семь раз.