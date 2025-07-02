Сергею Жукову отказали в правах на часть песен «Руки вверх!»
Верховный суд не стал пересматривать спор Жукова и продюсеров о правах на песни
Сергей Жуков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov
Верховный суд России отказался рассматривать повторно спор между певцом Сергеем Жуковым и продюсерами относительно прав на музыкальные композиции группы «Руки вверх». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы дела.
«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — сказано в документе.
Суд пришёл к выводу, что договоры между музыкантами и продюсерами были заключены, исполнялись и не оспаривались.
Напомним, что в декабре 2024 года Сергей Жуков обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой оказать содействие в решении спора о правах на песни группы «Руки вверх».
Конфликт возник из-за действий продюсера Андрея Черкасова, который, по словам Жукова, воспользовался юридической лазейкой, чтобы оспорить права на музыкальные композиции. Черкасов подал более десяти заявлений о блокировке сайтов, где размещены песни группы «Руки вверх», а также заявил о своих правах на результаты интеллектуальной деятельности. Жуков утверждает, что Черкасов не участвовал в создании хитов коллектива, а в его распоряжении есть лишь сомнительный договор о передаче прав, подписанный бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году — спустя семь лет после того, как тот прекратил сотрудничество с группой.
Обострение ситуации произошло после выхода фильма «Руки вверх»: компания, связанная с женой Черкасова, подала иск к стриминговым сервисам, требуя выплатить 10 миллионов рублей. В ноябре 2024 года московская полиция возбудила уголовное дело по факту подделки документов, которые якобы подтверждали права издательства «Джем» на песни группы. Сергей Жуков и Алексей Потехин признаны потерпевшими. Аналогичное дело было заведено в связи с подделкой документов на фонограммы Вячеслава Добрынина.