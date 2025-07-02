Запорожское село Малиновка перешло под контроль ВС РФ

Российские военнослужащие зашли в село Малиновка в Запорожской области, заставив украинские войска оставить населённый пункт и перейти к бегству. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее сообщалось, что июнь стал наиболее результативным месяцем для российских войск в 2025 году — они продвинулись на 556 кв. км. По данным украинского аналитического ресурса DeepState, в мае этот показатель составлял 449 кв. км. Основное наступление велось на Новопавловском направлении — в сторону Днепропетровской области — а также под Покровском и в Сумской области.