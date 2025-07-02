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Регион
2 июля, 08:11

Запорожское село Малиновка перешло под контроль ВС РФ

Рогов заявил, что войска России выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военнослужащие зашли в село Малиновка в Запорожской области, заставив украинские войска оставить населённый пункт и перейти к бегству. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка», — подчеркнул он.

Рогов напомнил, что освобождённое село расположено восточнее оккупированного ВСУ города Гуляйполе, ставшего для противника мощнейшим логистическим и командным пунктом.

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Новости СВО. Армия России продвинулась в Часовом Яре, у Курской области подбит канадский броневик, секретный визит главы МИД Германии на Украину, 2 июля

Ранее сообщалось, что июнь стал наиболее результативным месяцем для российских войск в 2025 году — они продвинулись на 556 кв. км. По данным украинского аналитического ресурса DeepState, в мае этот показатель составлял 449 кв. км. Основное наступление велось на Новопавловском направлении — в сторону Днепропетровской области — а также под Покровском и в Сумской области.

Татьяна Миссуми
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