Запорожское село Малиновка перешло под контроль ВС РФ
Рогов заявил, что войска России выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области
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Российские военнослужащие зашли в село Малиновка в Запорожской области, заставив украинские войска оставить населённый пункт и перейти к бегству. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка», — подчеркнул он.
Рогов напомнил, что освобождённое село расположено восточнее оккупированного ВСУ города Гуляйполе, ставшего для противника мощнейшим логистическим и командным пунктом.
Ранее сообщалось, что июнь стал наиболее результативным месяцем для российских войск в 2025 году — они продвинулись на 556 кв. км. По данным украинского аналитического ресурса DeepState, в мае этот показатель составлял 449 кв. км. Основное наступление велось на Новопавловском направлении — в сторону Днепропетровской области — а также под Покровском и в Сумской области.