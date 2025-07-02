На Западе объяснили, почему разрешение конфликта зависит от Путина, а не от Киева
RS: Инициатива по урегулированию на Украине находится у Путина
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Из-за провала ВСУ на фронте инициатива по мирному урегулированию на Украине находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом пишет Responsible Statecraft.
«Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина», — считают авторы статьи.
Журналисты делают вывод, что дальше дела у Киева пойдёт ещё хуже, поскольку продолжение конфликта ослабит позицию Киева не только на поле боя, но и на переговорах.
Ранее российский лидер высказал мнение о том, что президент США понял, как трудно решить конфликт на Украине. По его словам, Дональд Трамп, оценив ситуацию вокруг Украины, пришёл к выводу о том, что урегулирование этого кризиса представляет собой гораздо более трудную задачу, чем ему представлялось изначально. По словам Путина, его коллега, стремясь к разрешению конфликта, в полной мере осознал всю его многогранность и сложность.