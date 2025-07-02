Из-за провала ВСУ на фронте инициатива по мирному урегулированию на Украине находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина», — считают авторы статьи.

Журналисты делают вывод, что дальше дела у Киева пойдёт ещё хуже, поскольку продолжение конфликта ослабит позицию Киева не только на поле боя, но и на переговорах.