Отёк Квинке случился у 17-летней девушки из-за укуса шмеля в Подмосковье
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У 17-летней девушки случился отёк Квинке из-за укуса шмеля в Подмосковье. Врачи оказали ей помощь, сейчас она уже выписана домой.
Как пишет SHOT, девушка сидела на лавочке, когда её укусил шмель. Уже через несколько часов ей стало плохо: пострадавшая задыхалась, появился отёк, который перерос в отёк Квинке. Это острая воспалительная реакция организма на аллерген, наиболее опасное его проявление — отёк гортани.
Пострадавшую экстренно доставили в Ступинскую больницу. Сейчас с ней всё в порядке.
А ранее в Приморье другое насекомое чуть не угробило человека. Водитель грузовика потерял управление и врезался в столб, а причиной аварии стал укус шершня, после которого мужчина потерял сознание.