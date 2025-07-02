Трамп публично назвал идиотом главу ФРС США
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Президент США Дональд Трамп публично назвал идиотом главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла за отказ понижать ключевую ставку.
«Наша процентная ставка должна быть на три пункта ниже. Если бы она была на три пункта ниже, это бы обошлось нам в триллион долларов <...>, но у нас во главе ФРС стоит идиот», – сказал Трамп.
Напомним, ранее Reuters сообщало, что доллар обновил многолетние минимумы после сообщений о возможном вмешательстве администрации Дональда Трампа в работу ФРС. Финансовые рынки отреагировали на слухи о планах президента США заменить главу ФРС Джерома Пауэлла на более лояльного кандидата, готового пойти на снижение процентных ставок.