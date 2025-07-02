Трамп публично назвал идиотом главу ФРС США

Напомним, ранее Reuters сообщало, что доллар обновил многолетние минимумы после сообщений о возможном вмешательстве администрации Дональда Трампа в работу ФРС. Финансовые рынки отреагировали на слухи о планах президента США заменить главу ФРС Джерома Пауэлла на более лояльного кандидата, готового пойти на снижение процентных ставок.