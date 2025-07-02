Алиханов: Объёмы производства оружия в России кратно возросли
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Россия значительно увеличила выпуск всех видов оружия. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании Совета Федерации.
«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объёмы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы», — сказал он.
Министр отметил, что этот вопрос рассматривался, в частности, на совещаниях с президентом России Владимиром Путиным. Алиханов также указал, что укрепление оборонно-промышленного комплекса способствует развитию гражданских отраслей промышленности.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на военные расходы Россия выделяет 13,5 трлн рублей, что соответствует 6,3% валового внутреннего продукта, составляющего 223 трлн рублей. Он отметил, что эти траты значительны, но подчеркнул важность учёта их доли в общей экономике страны.