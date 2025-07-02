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2 июля, 09:34

Алиханов: Объёмы производства оружия в России кратно возросли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Россия значительно увеличила выпуск всех видов оружия. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании Совета Федерации.

«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объёмы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы», — сказал он.

Министр отметил, что этот вопрос рассматривался, в частности, на совещаниях с президентом России Владимиром Путиным. Алиханов также указал, что укрепление оборонно-промышленного комплекса способствует развитию гражданских отраслей промышленности.

Путин рассказал о планах по снижению расходов на вооружение
Путин рассказал о планах по снижению расходов на вооружение

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на военные расходы Россия выделяет 13,5 трлн рублей, что соответствует 6,3% валового внутреннего продукта, составляющего 223 трлн рублей. Он отметил, что эти траты значительны, но подчеркнул важность учёта их доли в общей экономике страны.

Анастасия Никонорова
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