Алиханов: Объёмы производства оружия в России кратно возросли

Россия значительно увеличила выпуск всех видов оружия. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании Совета Федерации.

«Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объёмы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы», — сказал он.

Министр отметил, что этот вопрос рассматривался, в частности, на совещаниях с президентом России Владимиром Путиным. Алиханов также указал, что укрепление оборонно-промышленного комплекса способствует развитию гражданских отраслей промышленности.