Психолог объяснила Life.ru, почему проработавшим более 5 лет на одном месте необходим месячный отпуск

Месяц отпуска для сотрудников, которые более пяти лет работали в одной организации, позволил бы им перезагрузиться, по-настоящему отдохнуть, взглянуть на рабочие задачи свежим взглядом и найти к ним новые подходы. Об этом в разговоре с Life.ru заявила психолог Марианна Абравитова, положительно оценив инициативу, предложенную общественной организацией.

Действительно, если бы такой дополнительный оплачиваемый месяц отпуска был введён, это было бы просто великолепно. Чем дольше человек находится в одних и тех же предполагаемых обстоятельствах — одно и то же место работы, круг обязанностей один и тот же, — действия доходят до автоматизма. С другой стороны, восприятие замыливается, и ты уже можешь не видеть те ошибки, которые допускаешь, или даже ошибки системы. Марианна Абравитова Психолог

«Чтобы твой взгляд обновился, очистился от «обмыливания», конечно, необходимо сменить и картинку, и обстоятельства жизни, и желательно кардинально изменить. То есть не просто ты пришёл домой, лёг на диван и две недели смотришь сериал или просто лежишь, высыпаешься за эти две недели. Получается, ты из одних обстоятельств, к которым ты привык, попадаешь в другие, к которым ты тоже привык. И, в принципе, ничего не меняется. Выспавшись, ты приходишь туда же не обновлённый, а, возможно, чуть даже более уставший, потому что это очень условный отдых. Выспаться можно за один-два дня, и обычно этого достаточно», — объяснила наша собеседница.

Эксперт пояснила, что при кардинальной смене обстановки — поездке в другой город или страну, с гор на море или наоборот — мозгу приходится адаптироваться к новым условиям: изучать карту, осваиваться на незнакомой местности и обновлять информацию. В таких обстоятельствах организм переходит в активное и ресурсное состояние. После подобных поездок мозг и психика воспринимают возвращение домой как что-то новое, чему снова нужно обучаться.

«Есть такое выражение «руки помнят». Да, оно так и есть, но всё равно свежий взгляд на новое место, на новые обязанности, он очень здорово поможет вам с новыми силами работать, видеть те самые ошибки, выстраивать новые нейронные связи», — добавила психолог.

Почему две недели мало? Для людей, которые пять лет и больше проработали на одном и том же месте, то есть чем дольше ты находишься в привычных обстоятельствах, тем хотелось бы, чтобы подольше был твой отдых, хотя бы месяц. В идеале, конечно, если немножечко помечтать, то, например, всё лето где-то провести или три месяца где-то провести, если вы надолго застряли в чём-то обыденном. Тогда действительно вы просто с полным апгрейдом приходите, и, более того, вы ещё и с новаторскими идеями придёте на старое место, потому что, впитав новый опыт, вы становитесь немножко другим человеком, лучшим человеком, лучшей версией себя. И, соответственно, это обновление всегда к лучшему. Марианна Абравитова Психолог