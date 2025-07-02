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2 июля, 11:15

Психолог объяснила Life.ru, почему проработавшим более 5 лет на одном месте необходим месячный отпуск

Психолог Абравитова: Месяц отпуска даст сотрудникам новые силы для работы

Обложка © freepik/halayalex

Обложка © freepik/halayalex

Месяц отпуска для сотрудников, которые более пяти лет работали в одной организации, позволил бы им перезагрузиться, по-настоящему отдохнуть, взглянуть на рабочие задачи свежим взглядом и найти к ним новые подходы. Об этом в разговоре с Life.ru заявила психолог Марианна Абравитова, положительно оценив инициативу, предложенную общественной организацией.

Действительно, если бы такой дополнительный оплачиваемый месяц отпуска был введён, это было бы просто великолепно. Чем дольше человек находится в одних и тех же предполагаемых обстоятельствах — одно и то же место работы, круг обязанностей один и тот же, — действия доходят до автоматизма. С другой стороны, восприятие замыливается, и ты уже можешь не видеть те ошибки, которые допускаешь, или даже ошибки системы.

Марианна Абравитова

Психолог

Действительно, если бы такой дополнительный оплачиваемый месяц отпуска был введён, это было бы просто великолепно. Чем дольше человек находится в одних и тех же предполагаемых обстоятельствах — одно и то же место работы, круг обязанностей один и тот же, — действия доходят до автоматизма. С другой стороны, восприятие замыливается, и ты уже можешь не видеть те ошибки, которые допускаешь, или даже ошибки системы.
Действительно, если бы такой дополнительный оплачиваемый месяц отпуска был введён, это было бы просто великолепно. Чем дольше человек находится в одних и тех же предполагаемых обстоятельствах — одно и то же место работы, круг обязанностей один и тот же, — действия доходят до автоматизма. С другой стороны, восприятие замыливается, и ты уже можешь не видеть те ошибки, которые допускаешь, или даже ошибки системы.

«Чтобы твой взгляд обновился, очистился от «обмыливания», конечно, необходимо сменить и картинку, и обстоятельства жизни, и желательно кардинально изменить. То есть не просто ты пришёл домой, лёг на диван и две недели смотришь сериал или просто лежишь, высыпаешься за эти две недели. Получается, ты из одних обстоятельств, к которым ты привык, попадаешь в другие, к которым ты тоже привык. И, в принципе, ничего не меняется. Выспавшись, ты приходишь туда же не обновлённый, а, возможно, чуть даже более уставший, потому что это очень условный отдых. Выспаться можно за один-два дня, и обычно этого достаточно», — объяснила наша собеседница.

Эксперт пояснила, что при кардинальной смене обстановки — поездке в другой город или страну, с гор на море или наоборот — мозгу приходится адаптироваться к новым условиям: изучать карту, осваиваться на незнакомой местности и обновлять информацию. В таких обстоятельствах организм переходит в активное и ресурсное состояние. После подобных поездок мозг и психика воспринимают возвращение домой как что-то новое, чему снова нужно обучаться.

«Есть такое выражение «руки помнят». Да, оно так и есть, но всё равно свежий взгляд на новое место, на новые обязанности, он очень здорово поможет вам с новыми силами работать, видеть те самые ошибки, выстраивать новые нейронные связи», — добавила психолог.

Почему две недели мало? Для людей, которые пять лет и больше проработали на одном и том же месте, то есть чем дольше ты находишься в привычных обстоятельствах, тем хотелось бы, чтобы подольше был твой отдых, хотя бы месяц. В идеале, конечно, если немножечко помечтать, то, например, всё лето где-то провести или три месяца где-то провести, если вы надолго застряли в чём-то обыденном. Тогда действительно вы просто с полным апгрейдом приходите, и, более того, вы ещё и с новаторскими идеями придёте на старое место, потому что, впитав новый опыт, вы становитесь немножко другим человеком, лучшим человеком, лучшей версией себя. И, соответственно, это обновление всегда к лучшему.

Марианна Абравитова

Психолог

Почему две недели мало? Для людей, которые пять лет и больше проработали на одном и том же месте, то есть чем дольше ты находишься в привычных обстоятельствах, тем хотелось бы, чтобы подольше был твой отдых, хотя бы месяц. В идеале, конечно, если немножечко помечтать, то, например, всё лето где-то провести или три месяца где-то провести, если вы надолго застряли в чём-то обыденном. Тогда действительно вы просто с полным апгрейдом приходите, и, более того, вы ещё и с новаторскими идеями придёте на старое место, потому что, впитав новый опыт, вы становитесь немножко другим человеком, лучшим человеком, лучшей версией себя. И, соответственно, это обновление всегда к лучшему.
Почему две недели мало? Для людей, которые пять лет и больше проработали на одном и том же месте, то есть чем дольше ты находишься в привычных обстоятельствах, тем хотелось бы, чтобы подольше был твой отдых, хотя бы месяц. В идеале, конечно, если немножечко помечтать, то, например, всё лето где-то провести или три месяца где-то провести, если вы надолго застряли в чём-то обыденном. Тогда действительно вы просто с полным апгрейдом приходите, и, более того, вы ещё и с новаторскими идеями придёте на старое место, потому что, впитав новый опыт, вы становитесь немножко другим человеком, лучшим человеком, лучшей версией себя. И, соответственно, это обновление всегда к лучшему.
В Госдуме поддержали идею о месяце отпуска за пять лет работы, но есть нюанс
В Госдуме поддержали идею о месяце отпуска за пять лет работы, но есть нюанс

Напомним, сегодня стало известно, что общественная организация «Отцы рядом» предложила Комитету Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рассмотреть возможность предоставлять россиянам оплачиваемый отпуск в месяц длиной для тех сотрудников, которые проработали в одной компании более 5 лет. Активисты считают, что это защитит людей от выгорания и стресса, а также позволит перезагрузиться.

Юрий Лысенко
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