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2 июля, 10:49

Далай-лама объявил о поиске нового духовного лидера после своей смерти и бросил вызов Пекину

Bloomberg: Далай-лама заявил, что его преемник родится за пределами Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadezda Murmakova

Накануне своего 90-летия Далай-лама заявил, что после его смерти новый духовный лидер будет найден с помощью фонда Gaden Phodrang Trust. Он подчеркнул, что никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. Об этом пишет Bloomberg.

«Настоящим я подтверждаю, что фонд Гаден Пходранг обладает исключительным правом признавать будущую реинкарнацию; никто другой не имеет права вмешиваться в этот вопрос». Я подтверждаю, что институт далай-ламы будет существовать», — заявил далай-лама в видеообращении.

Агентство указывает, что заявление, вероятно, усилит напряжённость между тибетским правительством в изгнании и Пекином. Китай настаивает на своём праве утверждать преемника Далай-ламы, ссылаясь на указ 1793 года.

Далай-лама XIV, воплощение бодхисаттвы Авалокитешвары, в июле отметит 90 лет, что делает вопрос преемственности особенно актуальным. Традиционно реинкарнацию ищут среди детей в Тибете, после чего выбранный мальчик проходит обучение.

Однако Пекин считает Далай-ламу сепаратистом и требует, чтобы его преемника утверждало китайское правительство, закрепив это в указе 2007 года. Далай-лама намекал, что новая реинкарнация может быть найдена за пределами Китая.

Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет
Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет

Ранее Life.ru писал, что Ла Ба, замдиректора Комитета управления храма Джоканг в Лхасе, заявил, что выбор преемника Далай-ламы должен соответствовать китайскому законодательству, историческим традициям и религиозным канонам. Он подчеркнул важность соблюдения законов КНР и традиционных ритуалов.

Анастасия Никонорова
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