Далай-лама объявил о поиске нового духовного лидера после своей смерти и бросил вызов Пекину

Накануне своего 90-летия Далай-лама заявил, что после его смерти новый духовный лидер будет найден с помощью фонда Gaden Phodrang Trust. Он подчеркнул, что никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. Об этом пишет Bloomberg.

«Настоящим я подтверждаю, что фонд Гаден Пходранг обладает исключительным правом признавать будущую реинкарнацию; никто другой не имеет права вмешиваться в этот вопрос». Я подтверждаю, что институт далай-ламы будет существовать», — заявил далай-лама в видеообращении.

Агентство указывает, что заявление, вероятно, усилит напряжённость между тибетским правительством в изгнании и Пекином. Китай настаивает на своём праве утверждать преемника Далай-ламы, ссылаясь на указ 1793 года.

Далай-лама XIV, воплощение бодхисаттвы Авалокитешвары, в июле отметит 90 лет, что делает вопрос преемственности особенно актуальным. Традиционно реинкарнацию ищут среди детей в Тибете, после чего выбранный мальчик проходит обучение.

Однако Пекин считает Далай-ламу сепаратистом и требует, чтобы его преемника утверждало китайское правительство, закрепив это в указе 2007 года. Далай-лама намекал, что новая реинкарнация может быть найдена за пределами Китая.