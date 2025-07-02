Украинскую ОПГ похитителей мигрантов раскрыли в Польше

В Польше сотрудники Центрального следственного управления полиции нейтрализовали преступную группировку, состоящую из граждан Украины, которая занималась похищениями нелегальных мигрантов с целью вымогательства выкупа. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По информации источника, четыре человека привлечены к ответственности за организацию похищений и незаконное пересечение государственной границы. При этом сами они находились в Польше легально. Среди них две женщины в возрасте 20 и 40 лет.

Установлено, что члены банды занимались незаконной переправкой мигрантов, которые проникали в Евросоюз через территорию Белоруссии. Преступная деятельность охватывала не только Польшу, но и Латвию, что свидетельствует о международном характере операции.