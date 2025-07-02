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2 июля, 09:37

Украинскую ОПГ похитителей мигрантов раскрыли в Польше

В Польше полиция накрыла банду украинцев, которые похищали мигрантов ради выкупа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Польше сотрудники Центрального следственного управления полиции нейтрализовали преступную группировку, состоящую из граждан Украины, которая занималась похищениями нелегальных мигрантов с целью вымогательства выкупа. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По информации источника, четыре человека привлечены к ответственности за организацию похищений и незаконное пересечение государственной границы. При этом сами они находились в Польше легально. Среди них две женщины в возрасте 20 и 40 лет.

Установлено, что члены банды занимались незаконной переправкой мигрантов, которые проникали в Евросоюз через территорию Белоруссии. Преступная деятельность охватывала не только Польшу, но и Латвию, что свидетельствует о международном характере операции.

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Кстати, больше всего в Польше именно украинских мигрантов. Ранее Life.ru рассказывал, что вклад украинцев в польскую экономику оказался в восемь раз выше расходов на их содержание. В 2024 году выходцы с Украины заработали 22,7 миллиарда евро для казны.

Владимир Озеров
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