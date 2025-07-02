Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 10:26

Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ московской школьнице предложили стажировку в MAX

Школьница из Москвы Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ на 400 баллов. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Школьница из Москвы Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ на 400 баллов. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Московская школьница Надежда Яшмолкина, набравшая 400 баллов на ЕГЭ, получила предложение о стажировке в команде цифровой платформы MAX. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе VK.

Выпускница посетила офис компании, где пообщалась с экспертами и узнала о возможностях развития в IT через проекты VK Education. Сотрудники рассказали ей о своём опыте работы в компании после участия в совместных программах с вузами.

«Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить её на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Напомним, что в марте VK запустил бета-версию платформы MAX, объединяющей мессенджер, звонки, голосовые сообщения и передачу файлов до 4 ГБ. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.

Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения
Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения

Напомним, выпускница набрала 400 баллов по четырём предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Она планирует и дальше развиваться в точных науках. Сейчас девушка рассматривает три высших учреждения это Высшая школа экономики, Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar