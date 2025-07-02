Сдавшей на 400 баллов ЕГЭ московской школьнице предложили стажировку в MAX

Московская школьница Надежда Яшмолкина, набравшая 400 баллов на ЕГЭ, получила предложение о стажировке в команде цифровой платформы MAX. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе VK.

Выпускница посетила офис компании, где пообщалась с экспертами и узнала о возможностях развития в IT через проекты VK Education. Сотрудники рассказали ей о своём опыте работы в компании после участия в совместных программах с вузами.

«Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить её на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Напомним, что в марте VK запустил бета-версию платформы MAX, объединяющей мессенджер, звонки, голосовые сообщения и передачу файлов до 4 ГБ. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.