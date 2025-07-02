В Подмосковье продают редкий документ с личной подписью Ленина за ₽500 тысяч

На городской доске объявлений подмосковной Истры появилось необычное предложение. Местный житель выставил на продажу редкий документ с личной подписью Владимира Ленина. Выписку из протокола заседания ЦК РКПб от 14 декабря 1922 года с автографом красного вождя и печатью Коммунистической партии можно приобрести за 500 тысяч рублей.

В Истре продают документ с подписью Ленина. Фото © Regions.ru

По данным интернет-издания Regions.ru, в документе обсуждается судьба Большого театра. Эксперты отмечают, что подобные артефакты на открытом рынке встречаются крайне редко, однако требуют тщательной проверки на подлинность. Если выписка окажется настоящей, она может заинтересовать как историков, так и коллекционеров.