Участники второго потока «Времени героев» завершили экспедицию на Северный полюс

Второй поток участников президентской программы «Время героев» — 85 человек — завершил уникальную десятидневную экспедицию на Северный полюс на борту атомного ледокола «50 лет Победы» (ФГУП «Атомфлот»). В пути они не только покоряли арктические просторы, но и погружались в интенсивное обучение, разработанное Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Госкорпорацией «Росатом».

Образовательный процесс длился с раннего утра до поздней ночи, включая инновационные мастер-классы по бережливому производству — впервые проведённые под открытым северным небом. Особое внимание уделялось механизмам работы органов власти и эффективному руководству коллективом. Ректор академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что экспедиция стала продолжением масштабной образовательной миссии, а символический момент — зажжение Вечного огня на Северном полюсе — связал современную подготовку лидеров с памятью о героях страны.

Зажжение Вечного огня. Фото © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил расширение программы творческими и командообразующими активностями, укрепляющими коллективный дух участников.

«После завершения всех образовательных модулей участники программы получат путевки на руководящие посты в органы представительной власти и крупные коммерческие организации. Напомню, что в прошлом году один из участников «Времени героев» пополнил и ряды руководства «Росатома», — добавил он.

В год 80-летия Победы герои экспедиции почтили память предков: Вечный огонь из Музея Победы зажгли на самой северной точке планеты, а 22 июня спустили венок в память о погибших в борьбе за свободу. Частица огня отправится в Десногорск для мемориального комплекса «Курган Славы». В Мурманске участники возложили цветы у памятника «Алёше» и посетили выступление губернатора Андрея Чибиса о жизни и развитии региона.

Возложение цветов. Фото © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Отдельным итогом стала песня «Время героев», впервые исполненная в Мурманске и ставшая гимном новой волны управленцев.