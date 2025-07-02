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2 июля, 11:43

Участники второго потока «Времени героев» завершили экспедицию на Северный полюс

Обложка © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Обложка © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Второй поток участников президентской программы «Время героев» — 85 человек — завершил уникальную десятидневную экспедицию на Северный полюс на борту атомного ледокола «50 лет Победы» (ФГУП «Атомфлот»). В пути они не только покоряли арктические просторы, но и погружались в интенсивное обучение, разработанное Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Госкорпорацией «Росатом».

Образовательный процесс длился с раннего утра до поздней ночи, включая инновационные мастер-классы по бережливому производству — впервые проведённые под открытым северным небом. Особое внимание уделялось механизмам работы органов власти и эффективному руководству коллективом. Ректор академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что экспедиция стала продолжением масштабной образовательной миссии, а символический момент — зажжение Вечного огня на Северном полюсе — связал современную подготовку лидеров с памятью о героях страны.

Зажжение Вечного огня. Фото © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Зажжение Вечного огня. Фото © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил расширение программы творческими и командообразующими активностями, укрепляющими коллективный дух участников.

«После завершения всех образовательных модулей участники программы получат путевки на руководящие посты в органы представительной власти и крупные коммерческие организации. Напомню, что в прошлом году один из участников «Времени героев» пополнил и ряды руководства «Росатома», — добавил он.

В год 80-летия Победы герои экспедиции почтили память предков: Вечный огонь из Музея Победы зажгли на самой северной точке планеты, а 22 июня спустили венок в память о погибших в борьбе за свободу. Частица огня отправится в Десногорск для мемориального комплекса «Курган Славы». В Мурманске участники возложили цветы у памятника «Алёше» и посетили выступление губернатора Андрея Чибиса о жизни и развитии региона.

Возложение цветов. Фото © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Возложение цветов. Фото © Предоставлено пресс-службой программы «Время героев»

Отдельным итогом стала песня «Время героев», впервые исполненная в Мурманске и ставшая гимном новой волны управленцев.

«Оглянись, нас уже ведь немало, а значит – время героев настало», – поётся в припеве.

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Напомним, что в июне прошлого года атомный ледокол «50 лет Победы» доставил на Северный полюс участников первого потока программы «Время героев». Люди поделились своими впечатлениями, отметив, что там особенно чувствуется величие нашей страны.

Владимир Озеров
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