На Западе оценили бронепоезда «Енисей», снабжающие наших парней в Донбассе

Российские военные задействуют инженерные бронепоезда для снабжения передовых подразделений в зоне спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает западное издание Military Watch Magazine (MWM). Портал проанализировал репортаж российских СМИ об учениях группировки «Центр», где применялся бронепоезд «Енисей».

«Наряду с пополнением запасов передовых сил, поезд также использовался для разведывательных операций и для поддержки ремонта железнодорожных линий», — отмечает MWM.

По данным издания, подобные бронепоезда обладают ограниченной огневой мощью, они снащены зенитными установками ЗУ-23-2 и крупнокалиберными пулеметами. В публикации подчёркивается, что их основная задача — логистика и инженерное обеспечение, а не прямое участие в боях.