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2 июля, 10:18

На Западе оценили бронепоезда «Енисей», снабжающие наших парней в Донбассе

MWM: Российские военные используют бронепоезда для снабжения частей в Донбассе

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные задействуют инженерные бронепоезда для снабжения передовых подразделений в зоне спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает западное издание Military Watch Magazine (MWM). Портал проанализировал репортаж российских СМИ об учениях группировки «Центр», где применялся бронепоезд «Енисей».

«Наряду с пополнением запасов передовых сил, поезд также использовался для разведывательных операций и для поддержки ремонта железнодорожных линий», — отмечает MWM.

По данным издания, подобные бронепоезда обладают ограниченной огневой мощью, они снащены зенитными установками ЗУ-23-2 и крупнокалиберными пулеметами. В публикации подчёркивается, что их основная задача — логистика и инженерное обеспечение, а не прямое участие в боях.

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Ранее Life.ru сообщал что в июне 2025 года российские войска добились наибольших успехов за год, заняв территорию площадью 556 квадратных километров. Это значительное увеличение по сравнению с маем, когда продвижение составило 449 квадратных километров, согласно данным украинских аналитиков. Основные усилия наступления были сосредоточены на Новопавловском направлении с целью продвижения к Днепропетровской области, а также в районах Покровска и Сумской области.

Александра Мышляева
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