Музыка с миссией: Музыканты создадут 700 новых песен и 300 клипов по итогам отбора ПФКИ

В Москве прошло заседание экспертной комиссии, завершившей специальный отбор аудиовизуального контента, ориентированного на детей и молодёжь. Из 360 заявленных проектов рекомендовано к финансированию 128, что позволит создать порядка 700 песен, 291 музыкальный клип, 261 музыкальную нарезку, включая видеоистории, а также пять прямых трансляций концертов. Авторы рассчитывают на более чем 273 миллиона просмотров, прослушиваний и загрузок.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул важность этого события, ведь впервые государство активно поддерживает не просто развлекательные, но и воспитательные музыкальные проекты, формирующие ценностные ориентиры.

«Это первый, но далеко не последний отбор для музыкантов, системный подход позволит не просто поддерживать отдельных исполнителей, но и создавать устойчивую экосистему, где талантливые авторы смогут развиваться, а молодежь — получать качественный контент», — сказал он.

Отбор осуществляется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» с бюджетом около 1 млрд рублей. Среди поддержанных инициатив — 23 проекта, связанные с историей России и специальной военной операцией (более 177 млн рублей), девять из творческого кластера «Таврида» (22 млн рублей) и один — от платформы «Артмастерс». Направление фолк и этно представлено 36 проектами.

Лидером по тематике стал «Культурный код», на который приходится около 40% отобранных работ и 363 млн рублей финансирования. Эта долгосрочная инициатива, рассчитанная до 2030 года, нацелена на формирование современной музыкальной индустрии, где популярные жанры несут глубокое смысловое наполнение и отражают ключевые ценности, обозначенные в Указе Президента РФ № 809. Целевая аудитория — дети и молодёжь в возрасте от 6 до 35 лет.