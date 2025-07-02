«Катастрофа со всеми вытекающими»: Военный эксперт оценил мощь китайских графитовых бомб

Представленные на китайском телевидении графитовые бомбы при использовании против атомных объектов могут спровоцировать серьёзную катастрофу. Однако на данный момент эксперты не обладают полноценными данными о новом оружии, так как оно ещё не применялось в реальных условиях. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, разработка КНР может быть использована либо в качестве бомбы, либо в качестве наполнителя для кассетных ракет. Оружие представляет собой тонкие нити графита, которые, будучи сброшенными на объекты энергетической инфраструктуры, способны вызвать короткое замыкание и вывести из строя как всю электростанцию, так и отдельные её блоки. Если удар направлен на высоковольтные линии, графитовые стержни могут запутаться между проводами, что приведёт к отключению подстанции на длительный срок.

При этом графитовая бомба классифицируется как нелетальное оружие, так как при её использовании отсутствует взрыв, который мог бы высвободить поражающие элементы. Вопрос об эффективности оружия против энергосистем военных объектов остаётся открытым. Обычно базы оснащены резервными генераторами, и в случае отключения электроэнергии от основной сети происходит автоматический переход на другие источники.

«На мой взгляд, самые серьёзные проблемы могут начаться в случае применения такого вида оружия против объекта атомной энергетики. Здесь может возникнуть авария, которая приведёт к катастрофе со всеми вытекающими последствиями», — заключил собеседник RG.ru.