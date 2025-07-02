ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК и цеха сборки БПЛА ВСУ

Российские войска за минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине атаковали завод военного производства, цеха, где собирают ударные беспилотники, и места их хранения. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Министерство обороны России сообщило, что за последний день российские войска в ходе военной операции на Украине нанесли удары по заводу военного производства, цехам, где собирают ударные беспилотники, и местам их хранения.