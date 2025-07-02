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Специальная военная операция (СВО)

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2 июля, 12:03

ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК и цеха сборки БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска за минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине атаковали завод военного производства, цеха, где собирают ударные беспилотники, и места их хранения. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Министерство обороны России сообщило, что за последний день российские войска в ходе военной операции на Украине нанесли удары по заводу военного производства, цехам, где собирают ударные беспилотники, и местам их хранения.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что силы Северной группировки российских войск успешно атаковали личный состав и военную технику спецподразделения «Химера», подчинённого Главному разведывательному управлению Украины, в Сумской области.

Анастасия Никонорова
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