Стало известно об истерике в Киеве из-за приостановки военной помощи из США
WP: Приостановка военной помощи из США застала Украину врасплох
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Украинские власти оказались не готовы к внезапной приостановке поставок американского оружия, сообщает The Washington Post. По данным издания, решение Вашингтона стало неожиданностью для многих чиновников в Киеве.
«Мы сейчас пытаемся выяснить у американцев, что происходит на самом деле», — признался один из украинских чиновников на условиях анонимности.
Газета отмечает, что большинство опрошенных представителей власти либо отказались от комментариев, либо предпочли молчание, что, по мнению авторов материала, указывает на эффект неожиданности.
Ранее в Пентагоне и Конгрессе США приостановили поставки на Украину определённого вооружения и боеприпасов, в том числе десятков перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятков ракет Stinger. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила данную информацию, объяснив это необходимостью приоритетного обеспечения интересов США.