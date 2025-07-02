Стало известно об истерике в Киеве из-за приостановки военной помощи из США

Украинские власти оказались не готовы к внезапной приостановке поставок американского оружия, сообщает The Washington Post. По данным издания, решение Вашингтона стало неожиданностью для многих чиновников в Киеве.

«Мы сейчас пытаемся выяснить у американцев, что происходит на самом деле», — признался один из украинских чиновников на условиях анонимности.

Газета отмечает, что большинство опрошенных представителей власти либо отказались от комментариев, либо предпочли молчание, что, по мнению авторов материала, указывает на эффект неожиданности.