Правительство Украины уволило языкового омбудсмена Тараса Кременя

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень уволен с должности в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук у себя в социальных сетях.

«Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Кременя с должности уполномоченного по защите государственного языка», — написал он.

Кремень занимал эту должность с 8 июля 2020 года, и его полномочия официально завершаются 8 июля 2025 года. Несмотря на его заявления о готовности продолжить работу, предложения о повторном назначении не поступило. Министерство юстиции Украины уже предложило на эту должность актёра и режиссёра Александра Завальского, но пока она остаётся вакантной.