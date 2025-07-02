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2 июля, 12:11

Правительство Украины уволило языкового омбудсмена Тараса Кременя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень уволен с должности в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук у себя в социальных сетях.

«Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Кременя с должности уполномоченного по защите государственного языка», — написал он.

Кремень занимал эту должность с 8 июля 2020 года, и его полномочия официально завершаются 8 июля 2025 года. Несмотря на его заявления о готовности продолжить работу, предложения о повторном назначении не поступило. Министерство юстиции Украины уже предложило на эту должность актёра и режиссёра Александра Завальского, но пока она остаётся вакантной.

За время работы Кремень не раз оказывался в центре скандалов, в частности из-за запрета русского языка в школах даже на переменах и требований использовать украинский повсеместно, включая общение русскоязычных военных. В отличие от него, Завальский, по данным украинских СМИ, неоднократно подчёркивал, что язык нельзя навязывать силой, а мотивация к его использованию должна создаваться через поддержку и комфортные условия.

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Ранее о грядущих масштабных кадровых изменениях в украинском правительстве заявил нардеп Ярослав Железняк, получивший подтверждение от трёх источников. Согласно их словам, в Офисе Зеленского ранее рассматривалась возможность отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и полной перестановки в правительстве. Однако впоследствии лидер киевского режима опроверг эти сообщения.

Александра Мышляева
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