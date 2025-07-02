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2 июля, 12:07

СМИ узнали об обысках у главы МВД Ингушетии

ТАСС: Обыски прошли у главы МВД Ингушетии

Михаил Коробкин. Обложка © 06.мвд.рф

Михаил Коробкин. Обложка © 06.мвд.рф

Обыски прошли у главы МВД Ингушетии генерал-лейтенанта Михаила Коробкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств», — заявил источник агентства.

Он напомнил, что два месяца назад были задержаны главы финансовых отделов регионального, районных и муниципальных отделов МВД Ингушетии. По словам собеседника агентства, в ближайшее время в республику прибудет вторая группа.

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Никита Никонов
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