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2 июля, 12:31

Москвич Торрес и подросток развели на 10 млн вдову скандального экс-министра путей сообщения

Mash: Мошенники обманули вдову экс-министра путей сообщения Аксёненко на 10 млн

Николай Аксёненко. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Панов

Николай Аксёненко. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Панов

Мошенники обманули на 10 миллионов рублей вдову экс-министра путей сообщения Николая Аксёненко. Однажды Галине Аксёненко поступил звонок от лжепредставителей правоохранительных органов. Им удалось убедить женщину, что против неё возбуждено уголовное дело, и для его прекращения требуется срочно перевести 10 миллионов рублей на специальный счёт в Санкт-Петербурге. Деньги предлагалось передать наличными курьеру федеральной службы инкассации, сообщает Mash.

Аксенёнко демонстрирует деньги. Видео © Telegram / Mash

30 июня вдова экс-чиновника сняла крупную сумму в одном из московских банков неподалёку от «Президент-Отеля». Она даже записала видео, демонстрируя мошенникам наличные, которые собиралась передать. Однако внимательные сотрудники банка заподозрили неладное и вызвали полицию. Несмотря на то, что женщина уверяла, что действует сознательно, правоохранители организовали скрытое наблюдение.

Вскоре после передачи денег посреднику в парке «Музеон» злоумышленников удалось отследить до башни «Федерация», где их задержали и изъяли деньги. Подозреваемыми оказались 17-летний житель Кировской области Мазур и 38-летний москвич Торрес. Последний отвечал за транспортировку средств в криптовалютный обменник для последующего вывода за рубеж.

Расследование МВД выявило, что операция, скорее всего, координировалась из колл-центров на территории Украины. Теперь обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы за попытку мошенничества с крупной суммой.

Николай Аксёненко занимал пост министра путей сообщения в 1997-2002 годах. В 2001 году его обвинили в превышении полномочий и нецелевом использовании средств. Ущерб от действий чиновника оценивался в 11 миллиардов рублей. Аксёненко умер в 2005 году в Германии от лейкемии в возрасте 56 лет.

Недавно ставшую мамой Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей
Недавно ставшую мамой Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей

Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники сами заплатили за билет мужчины, чтобы он из Белоруссии отправился в Москву и передал там курьеру все свои сбережения. В итоге 44-летний белорус лишился 18 миллионов рублей. Обратно в Минск ему пришлось добираться за свой счёт.

Владимир Озеров
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