Москвич Торрес и подросток развели на 10 млн вдову скандального экс-министра путей сообщения

Мошенники обманули на 10 миллионов рублей вдову экс-министра путей сообщения Николая Аксёненко. Однажды Галине Аксёненко поступил звонок от лжепредставителей правоохранительных органов. Им удалось убедить женщину, что против неё возбуждено уголовное дело, и для его прекращения требуется срочно перевести 10 миллионов рублей на специальный счёт в Санкт-Петербурге. Деньги предлагалось передать наличными курьеру федеральной службы инкассации, сообщает Mash.

Аксенёнко демонстрирует деньги. Видео © Telegram / Mash

30 июня вдова экс-чиновника сняла крупную сумму в одном из московских банков неподалёку от «Президент-Отеля». Она даже записала видео, демонстрируя мошенникам наличные, которые собиралась передать. Однако внимательные сотрудники банка заподозрили неладное и вызвали полицию. Несмотря на то, что женщина уверяла, что действует сознательно, правоохранители организовали скрытое наблюдение.

Вскоре после передачи денег посреднику в парке «Музеон» злоумышленников удалось отследить до башни «Федерация», где их задержали и изъяли деньги. Подозреваемыми оказались 17-летний житель Кировской области Мазур и 38-летний москвич Торрес. Последний отвечал за транспортировку средств в криптовалютный обменник для последующего вывода за рубеж.

Расследование МВД выявило, что операция, скорее всего, координировалась из колл-центров на территории Украины. Теперь обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы за попытку мошенничества с крупной суммой.

Николай Аксёненко занимал пост министра путей сообщения в 1997-2002 годах. В 2001 году его обвинили в превышении полномочий и нецелевом использовании средств. Ущерб от действий чиновника оценивался в 11 миллиардов рублей. Аксёненко умер в 2005 году в Германии от лейкемии в возрасте 56 лет.