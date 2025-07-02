В Иванове прошёл XIX международный кинофорум «Зеркало. Философия Тарковского»
Обложка © Предоставлено Life.ru организаторами кинофестиваля
В Иванове завершился XIX международный кинофестиваль «Зеркало. Философия Тарковского», который вновь подтвердил статус по-настоящему глобального события. В программе было показано девять фильмов из пятнадцати стран — от Сербии и Италии до Южной Кореи и Канады. Среди участников — лауреаты крупнейших мировых кинофестивалей, таких как Каннский, Берлинский, Сандэнс, впервые представленные российской публике. Об этом Life.ru рассказали организаторы мероприятия.
Фото © Предоставлено Life.ru организаторами кинофестиваля
Жюри фестиваля составили признанные мастера киноискусства: корейский режиссёр Бэ Чан-Хо, итальянский продюсер и режиссёр Андреа Гатопулос, индийский кинокритик и профессор Рашми Дорайсвами, а также хореограф и педагог Алла Сигалова и главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев.
Для многих стран участие в фестивале стало заметным событием, достойным первых полос местных изданий. Например, российская премьера фильма «Приятели и наследник» бразильского мэтра Марсело Галвао вызвала широкий резонанс и была отмечена в региональной прессе.
Несмотря на традиционное восприятие авторского кино как нишевого жанра, фестиваль собрал более 13 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что кинофестиваль «Мост 2025» собрал тысячи зрителей и десятки режиссёров в Крыму. Всего за три дня там показали 90 игровых и документальных фильмов, а на площадках фестиваля работало более 200 участников индустрии.