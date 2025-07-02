Чемпионка ОИ призвала учитывать мнение жителей в вопросе переделки заброшек в спорткомплексы

Депутат Государственной думы Амир Хамитов предложил сносить старые заброшки и на их месте строить для жителей спортивные площадки. В интервью «Постньюс» двукратная олимпийская чемпионка по упражнениям на брусьях, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина прокомментировала эту инициативу.

Сама идея ей понравилась, но она подчеркнула, что далеко не все будут рады увидеть на месте заброшенного здания стадион. По её словам, это не всегда соответствует потребностям жителей конкретных районов, поэтому сперва нужно спрашивать у них.

«Любая инициатива, направленная на повышение качества жизни граждан, уже по умолчанию хороша, однако нужно прежде всего поинтересоваться у местных, что они хотят видеть рядом с домом: это не обязательно должна быть спортивная площадка. Например, где-то людям больше пригодится парк или любая другая точка культурного досуга», — заметила Хоркина.