Россиянам сорвали отдых в Измире из-за лесных пожаров и отмены рейса
SHOT: Россияне требуют вернуть деньги за туры в Измир, сорвавшиеся из-за пожаров
Россияне требуют вернуть деньги за отменённые туры в Измир, рейс на который не состоялся из-за лесных пожаров. Москвичка собиралась вылететь из Внуково в Измир 30 июня с авиакомпанией Pegasus Airlines. В аэропорту она и её семья узнали, что рейс отменили.
Россияне требуют вернуть деньги за отменённый рейс в Измир. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет SHOT, москвичка собиралась вылететь из Внуково в Измир 30 июня с авиакомпанией Pegasus Airlines. В аэропорту она и её семья узнали, что рейс отменили. Представители авиакомпании предложили купить билеты в Анталью или Стамбул за свой счёт, но семья отказалась, так как планировала поездку с маленьким ребёнком и заранее купила тур.
На утро 1 июля они узнали, что рейс всё же вылетел в Даламан, но туроператор не уведомил их об этом, хотя по договору был обязан. В результате отпуск, который стоил почти 600 тысяч рублей, оказался под угрозой.
После долгих ожиданий и угрозы подать в суд семье вернули большую часть денег — 450 тысяч рублей. Однако компенсацию за билеты до Измира, о переносе рейса в который их не предупредили, авиакомпания не хочет выплачивать. Девушка решила бороться дальше и готовит иск в суд для получения полной компенсации.
Напомним, на западе Турции полыхают мощные лесные пожары, стремительно охватывающие три района провинции Измир. Огонь бушует в Сеферихисаре, а также в горных районах Мендерес и Газиэмир, удалённых от побережья. Пламя приблизилось к жилым зонам, вынудив жителей пяти микрорайонов Сеферихисара экстренно эвакуироваться. Губернатор Сулейман Эльбан сообщил, что для борьбы с огнём задействовано 1100 пожарных, шесть самолётов, 23 автоцистерны, бульдозеры и более 100 бригад скорой помощи.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jo Panuwat D