Россиянам сорвали отдых в Измире из-за лесных пожаров и отмены рейса

Россияне требуют вернуть деньги за отменённые туры в Измир, рейс на который не состоялся из-за лесных пожаров. Москвичка собиралась вылететь из Внуково в Измир 30 июня с авиакомпанией Pegasus Airlines. В аэропорту она и её семья узнали, что рейс отменили.

Россияне требуют вернуть деньги за отменённый рейс в Измир. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет SHOT, москвичка собиралась вылететь из Внуково в Измир 30 июня с авиакомпанией Pegasus Airlines. В аэропорту она и её семья узнали, что рейс отменили. Представители авиакомпании предложили купить билеты в Анталью или Стамбул за свой счёт, но семья отказалась, так как планировала поездку с маленьким ребёнком и заранее купила тур.

На утро 1 июля они узнали, что рейс всё же вылетел в Даламан, но туроператор не уведомил их об этом, хотя по договору был обязан. В результате отпуск, который стоил почти 600 тысяч рублей, оказался под угрозой.

После долгих ожиданий и угрозы подать в суд семье вернули большую часть денег — 450 тысяч рублей. Однако компенсацию за билеты до Измира, о переносе рейса в который их не предупредили, авиакомпания не хочет выплачивать. Девушка решила бороться дальше и готовит иск в суд для получения полной компенсации.